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لبنان

إطلاق نار يوقع جريحاً.. هذا ما حصل صباحا في عين الحلوة

Lebanon 24
29-09-2023 | 00:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم تسجيل اطلاق نار في سوق الخضار بمخيم عين الحلوة، وأشارت المعلومات إلى إصابة شخص نقل على اثرها الى مستشفى النداء.


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