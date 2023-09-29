بعد 8 ساعات من اختطافه من بلدة كامد اللوز.. هذا ما فعله الجيش

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تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من تحرير المخطوف ب. أ.، من بلدة كامد اللوز، وذلك بعد 8 ساعات من اقتحام منزله واختطافه، وقد تم توقيف الرأس المدبّر للعملية.وأشارت معلومات لـ "لبنان 24" إلى ان العصابة التي أقدمت على عملية الخطف تتألف من سوريين اثنين ولبنانيين.