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لبنان

بعد 8 ساعات من اختطافه من بلدة كامد اللوز.. هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
29-09-2023 | 00:52
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تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من تحرير المخطوف ب. أ.، من بلدة كامد اللوز، وذلك بعد 8 ساعات من اقتحام منزله واختطافه، وقد تم توقيف الرأس المدبّر للعملية.

وأشارت معلومات لـ "لبنان 24" إلى ان العصابة التي أقدمت على عملية الخطف تتألف من سوريين اثنين ولبنانيين.
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