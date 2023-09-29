نتائج الحفر في البلوك 9 قبل الموعد المحدد

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قال مصدر معني ومطلع على عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز، التي تجريها المنصة العائمة في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية إن عمليات الحفر تتقدم بشكل سريع جداً من دون أي صعوبات أو عراقيل، ومن المرجح أن تصدر النتائج الأولية لعملية التنقيب قبل 15 يوما من الموعد الذي كان محددا للإعلان عن نتائج عملية التنقيب.وأشار المصدر الى أنه "بإذن الله فان النتائج سوف تكون جيدة وستنعكس حكماً على الوضع الإقتصادي من ناحية سعر الصرف والنمو والإستثمار وربما على المسار السياسي".