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لبنان

"خرق فاضح" في إحدى المدارس وهذا ما جرى في السرّ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-09-2023 | 01:45
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كشفت المعلومات أن احدى المدارس شبه المجانية في منطقة المتن الجنوبي تعمل على تسجيل عدد من الطلاب السوريين داخل صفوفها بطريقة غير شرعية، خصوصاً وأن هؤلاء الاطفال لا يحملون اوراقاً ثبوتية، وبالتالي فلا ملفات لديهم في وزارة التربية ولا علم لها بوجودهم.
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هذه الظاهرة التي تتكرر للسنة الثانية على التوالي، لا تقتصر على هذه المدرسة فقط، بل أشارت المعلومات الى ان اكثر من مدرسة تابعة للادارة ذاتها تعمل على اعتماد الاسلوب عينه في تسجيل الطلاب السوريين، في اكثر من منطقة في لبنان لا سيما في الجبل والبقاع، كما أن العديد من المدارس الأخرى ستتخذ قراراً مماثلاً لا سيما في ظل عدم قدرة الدولة عن دفع مستحقاتها لهذه المدارس.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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