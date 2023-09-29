بلبلة داخل معهدٍ في الجنوب.. ماذا حصل؟

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عُلم أن طلاباً ينتمون إلى معهد تعليمي معروف في منطقة العديسة في جنوب لبنان، يواجهون إشكالية كبرى تتعلق بعدم قدرتهم على الحصول على مستندات ضرورية من إدارة الصرح التعليمي، وذلك إثر اقفاله بالشمع الأحمر بواسطة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية.وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن إقفال المعهد جاء بسبب خلاف بين مالكه من جهة والمستثمر من جهة أخرى على مسائل خاصة بقيمة الاستثمار السنوي الذي قرر صاحب المعهد رفعه بالدولار وذلك وسط معارضة من المستثمر.وحالياً، فإن الطرفين يخضعان للتحقيق لدى القوى الأمنية بعد نشوب عراك بينهما استدعى تحرك النيابة العامة فوراً.