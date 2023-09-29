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لبنان

بوحبيب هنأ معلوف: بفخر واعتزاز كبيرين تلقيت الخبر

Lebanon 24
29-09-2023 | 01:38
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هنأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب في بيان، الروائي اللبناني-الفرنسي أمين معلوف، بانتخابه أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية.

وقال: "بفخر واعتزاز كبيرين، تلقيت خبر انتخابكم أمينا عاما دائما للاكاديمية الفرنسية، وهو مركز لا أشك البتة أنكم تستحقونه بكل جدارة، بعد ثلاثين عاما على فوزكم بجائزة غونكور عن رواية صخرة طانيوس، واثني عشر عاما على دخولكم الأكاديمية الفرنسية العريقة".
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أضاف: "شعوري هذا، يشاطرني به جميع اللبنانيين الذين يفتخرون بوصول أحد أبناء بلاد الأرز إلى المركز المرموق، الذي يجعلكم أمينا أولا على اللغة الفرنسية، التي أبدعتم في سبر أغوارها على مدى عقود من الزمن".
 

وختم: "أتمنى لكم وافر النجاح والتوفيق في المهمة الجديدة التي أنيطت بكم، فأنتم خير سفير لما يجمع لبنان وفرنسا حكومة وشعبا من روابط ثقافية متجذرة تعزز جسور  الحوار والتلاقي بين الهويتين والحضارتين".
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