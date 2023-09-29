إطار قانوني جديد لتسهيل استقدام العاملات في الخدمة المنزلية

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بدعوة من نقابة العاملات في الخدمة المنزلية في كينيا وغرفة التجارة، ستتجه نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان إلى كينيا في 3 تشرين الأول المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق باستقدام العاملات إلى لبنان بإشراف غرفة التجارة ومشاركة وزارة العمل الكينية.وبموجب المذكرة ستصبح عملية الاستقدام متاحة للمكاتب المنتسبة للنقابة فقط إضافة إلى ضمان حقوق العاملات وتسهيل معاملاتهن وتقليص كلفة قدومهن إلى لبنان.وفي الثامن من تشرين الأول ستنتقل النقابة إلى أثيوبيا لمتابعة ملف استقدام العاملات إلى بيروت بطريقة شرعية، وذلك بعد أن وقّعت وزيرة العمل الأثيوبية مؤخراً اتفاقية تخص استقدام العاملات مع وزير العمل مصطفى بيرم.