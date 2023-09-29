المشكلة عند بري

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رحّبت مصادر نيابيّة معارضة بكلام الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان بشأن ضرورة الذهاب لـ"الخيار الثالث".وقالت انها حين اختارت ترشّيح وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، كان هدفها أصلاً إختيار شخصيّة من خارج الإصطفافات السياسيّة.وأبدت المصادر إستعدادها مُجدّداً لاختيار إسم وسطيّ، لكنّها قالت إنّ المشكلة تكمن في إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ مرشّح "الثنائيّ الشيعيّ" لا يزال سليمان فرنجيّة، أيّ أنّ "حزب الله" و"حركة أمل" ليسا مستعدّين بعد لانتخاب رئيسٍ توافقيّ، وهما يتحمّلان كافة المسؤوليّة في إطالة أمد الشغور الرئاسيّ.