أسعار جديدة للمحروقات.. هكذا أصبحت!

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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 11000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية، بينما ارتفع سعر المازوت 8000 ليرة لبنانية، في حين استقرّ سعر الغاز.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 اوكتان: 1832000 ليرة لبنانية- بنزين 98 اوكتان: 1870000 ليرة لبنانية- المازوت: 1773000 ليرة لبنانية- الغاز: 954000 ليرة لبنانية