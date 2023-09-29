30
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
21
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أسعار جديدة للمحروقات.. هكذا أصبحت!
Lebanon 24
29-09-2023
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 11000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية، بينما ارتفع سعر المازوت 8000 ليرة لبنانية، في حين استقرّ سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 اوكتان: 1832000 ليرة لبنانية
Advertisement
- بنزين 98 اوكتان: 1870000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1773000 ليرة لبنانية
- الغاز: 954000 ليرة لبنانية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
07:06 | 2023-09-28
28/09/2023 07:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
09:05 | 2023-09-28
28/09/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فتاة بطريقة مروعة في البقاع.. هذا ما حصل معها داخل غرفتها!
Lebanon 24
وفاة فتاة بطريقة مروعة في البقاع.. هذا ما حصل معها داخل غرفتها!
13:20 | 2023-09-28
28/09/2023 01:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله دولار السوق الموازية مساء
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله دولار السوق الموازية مساء
14:35 | 2023-09-28
28/09/2023 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أبرز الوجوه السينمائيّة... وفاة ممثل معروف جدّاً عن 82 عاماً (صورة)
Lebanon 24
من أبرز الوجوه السينمائيّة... وفاة ممثل معروف جدّاً عن 82 عاماً (صورة)
08:10 | 2023-09-28
28/09/2023 08:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-09-29
الاهتمام بلبنان لا يتخطى المصالح!
04:00 | 2023-09-29
إعادة أموال المودعين وهيكلة المصارف ودين الدولة... بين المستحيل والممكن
05:11 | 2023-09-29
لجنة التنسيق اللبنانيّة-الأميركيّة: سيادة واستقلال وحرية ووحدة لبنان جزء من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
05:03 | 2023-09-29
جولة بقاعية لكلاس: علينا ان نلاقي شبابنا الى منتصف الطريق لتوعيتهم وتحصينهم
04:53 | 2023-09-29
طقس ماطر بانتظاركم!
04:41 | 2023-09-29
مؤتمر وطني لإنقاذ لبنان
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
29/09/2023 12:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
29/09/2023 12:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
29/09/2023 12:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24