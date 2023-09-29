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لبنان

أسعار جديدة للمحروقات.. هكذا أصبحت!

Lebanon 24
29-09-2023 | 02:15
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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 11000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 10000 ليرة لبنانية، بينما ارتفع سعر المازوت 8000 ليرة لبنانية، في حين استقرّ سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 اوكتان: 1832000 ليرة لبنانية
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- بنزين 98 اوكتان: 1870000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1773000 ليرة لبنانية
- الغاز: 954000 ليرة لبنانية
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