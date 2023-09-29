عند مداخل مدارس "الأونروا"... القوة الأمنية تستكمل خطوات انتشارها في عين الحلوة

يستكمل قائد القوة الأمنية المشتركة اللواء محمود العجوري، تنفيذ بنود عملية انتشار عناصره عند مداخل مدارس "الأونروا" في عين الحلوة الواقعة بين منطقتي الطوارىء - الشارع الفوقاني - بستان القدس، بالتزامن مع انسحاب مسلحي طرفي النزاع الذي كان قائما بين حركة "فتح" والمجموعات الإسلامية المتشددة منها والتموضع عند مداخلها، وهي الخطوة الثالثة التي جاءت بعد تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز القوة المشتركة الفلسطينية، ونشرها قبل يومين في حي الطيرة - الراس الأحمر والثاني عند سنترال البراق - مفرق بستان القدس، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

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بعد إخلاء مدارس "الأونروا" وتموضع القوة الأمنية عند مداخلها، تكمن الخطوة الرابعة بنشر العناصر الأخيرة في حي حطين منعا للاحتكاك، والافساح في المجال لعودة الأهالي الذين نزحوا الى بيوتهم بامان واطمئنان، على ان تنتقل هيئة العمل االفلسطيني المشترك، بعد انجاز القوة الأمنية المشتركة، تنفيذ قرارتها التي اتفق عليها بالاجماع فلسطينيا ومساندتها لبنانيا، إلى فكفكة عقدة المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه، ووضعها على سكة الحل تمهيدا لتسليمهم إلى القضاء اللبناني، الخطوة التي من شأنها تحصين الوضع الأمني في المخيم وسحب فتيل جولات جديدة من الاقتتال.

وبسبب توتر الاوضاع في مخيم عين الحلوة، طلبت إدارة ثانوية القلعة في مدينة صيدا من أهالي تلامذة قسمي المتوسط والثانوي ضرورة اصطحاب أولادهم عند السّاعة ١٢:١٥ ظهرًا.