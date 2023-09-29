حمية: النفايات والمخلفات السبب الرئيسي لانسداد المصبات على أوتوستراد الضبية

كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "الى الاهل في الضبية وجميع العابرين: الصور والفيديوهات تظهر قناة فرفوري وكمية النفايات والمخلفات التي جرفتها معها من أعالي المنطقة نحو الأوتوستراد. فرق متعهدي الوزارة عملت طيلة الليلة الماضية لتصبح كما تبدو خالية منها. هذه المخلفات هي السبب الرئيسي لانسداد المصبات على الاوتوستراد".

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