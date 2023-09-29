عاملة منزلية سرقت خزنة من داخل منزل في زفتا.. هكذا تم توقيفها في الجناح

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه بتاريخ 30-8-2023، ادّعت المواطنة (ه. ح. من مواليد عام 1986) أنّها استَحضرت الى منزلها، الكائن في بلدة زفتا الجنوبية، عاملة منزلية من الجنسية السيراليونية مجهولة باقي الهويّة، وأنّ الأخيرة أقدمت على سرقة خزنة حديديّة تحتوي على مبلغ /30,000/ دولار أميركي و/900/ يورو ومصاغ ذهبي قَدّرت قيمته بـ /10,000/ دولار أميركي.على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة ومكان العاملة المذكورة وتوقيفها.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تبيّن لشعبة المعلومات تورّط عاملة منزلية أخرى بعملية السّرقة، وقد تم تحديد هويتَيهما، وهما من:- أ. س. (مواليد عام 2000، سيراليونية)- خ. ا. (مواليد عام 1996، سيراليونية)بتاريخ 3-9-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تحديد مكان اختبائهما في محلّة الجناح، حيث داهمت مكان إقامتهما وأوقفتهما، وضبطت مبلغ /8,000/ دولار أميركي.بالتحقيق معهما ومقاطعة المعلومات، اعترفتا بسرقة الخزنة من داخل المنزل في زفتا، إضافةً إلى تنفيذ عمليتي سرقة مبالغ ماليّة من داخل منزلين في بيروت وجبل لبنان.وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعتا والمبلغ المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.