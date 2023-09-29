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لبنان

مع اقتراب قطاف الزيتون.. تعميم من بلدية حاصبيا حول العمال الأجانب

Lebanon 24
29-09-2023 | 04:07
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مع اقتراب قطاف موسم الزيتون، عمم نواطير بلدة حاصبيا بتوجيه من البلدية بيانا على اهالي البلدة والقاطنين فيها بمنع العمال الأجانب من التواجد في كروم الزيتون في خراج البلدة الا بموافقة صاحب الأرض او من ينوب عنه تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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