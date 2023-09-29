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لبنان

وزير الزراعة بحث مع نظيره الاردني سبل التعاون ونقل الخبرات

Lebanon 24
29-09-2023 | 05:13
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زار وزير الزراعة  في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن العاصمة الاردنية عمان، واجتمع الى نظيره الاردني  المهندس خالد الحنيفات  في مكتبه في وزير الزراعة، بحضور السفير اللبناني في الأردن.
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وتم البحث  في عدد من المواضيع التي تخص تبادل السلع الزراعية وسبل التعاون ونقل الخبرات، واطر ونتائج الاجتماعات في تحقيق الامن الغذائي .

وافاد مكتب وزير الزراعة الاعلامي بأنه" جرى تأكيد التكامل الذي يخدم تطوير التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ مخرجات الاجتماعات الأخيرة وصولا الى امن غذائي مستدام " .

 
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