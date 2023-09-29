وزير الزراعة بحث مع نظيره الاردني سبل التعاون ونقل الخبرات

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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن العاصمة الاردنية عمان، واجتمع الى نظيره الاردني المهندس خالد الحنيفات في مكتبه في وزير الزراعة، بحضور السفير اللبناني في الأردن.وتم البحث في عدد من المواضيع التي تخص تبادل السلع الزراعية وسبل التعاون ونقل الخبرات، واطر ونتائج الاجتماعات في تحقيق الامن الغذائي .وافاد مكتب وزير الزراعة الاعلامي بأنه" جرى تأكيد التكامل الذي يخدم تطوير التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ مخرجات الاجتماعات الأخيرة وصولا الى امن غذائي مستدام " .