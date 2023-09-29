احتجاجاً على إجراءات الأونروا.. اعتصام في مخيم البداوي

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نظم اتحاد لجان حق العودة اعتصاما أمام مكتب مدير الأونروا في مخيم البداوي، حضره ممثلو الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية ومؤسسات وحشد من أبناء المخيم.وألقيت كلمات لكل من مسؤولة اللجنة النسائية الديمقراطية في البداوي فاطمة السعيد ، أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم ابو رامي خطار وكلمة اتحاد لجان حق العودة ألقاها مسؤولها بالبداوي احمد موسى ابو فراس.ودعت الكلمات "المديرة العامة للاونروا بتوقيف برنامج التحقق الرقمي الذي يهدف لتقليص الخدمات وشطب العديد من العائلات المستفيدة"، كما طالبت الكلمات بـ"ضرورة معالجة قضية تثبيت عمال للصحة البيئية في مخيم البداوي حيث العدد الموجود خمسة بينما المخيم يحتاح إلى 22 عاملا وفق لمعايير الأونروا وعدد السكان".كما دعت "الأونروا لمعالجة الثغرات في برنامج المال مقابل العمل وتشغيل المحتاجين من أبناء شعبنا في المخيم".وشددت الكلمات على "الإسراع في بناء مدرسة في المخيم تستوعب جميع الطلاب وتنهي نظام الدفعتين".وطالبت الكلمات بـ"ضرورة وضع خطة طوارئ للاجئين والمهجرين نظرا للأزمة الاقتصادية وتوفير الأموال لاستكمال اعمار البارد والتعويض على الأحياء الجديدة وترميم واعمار المنازل المتضىررة في عين الحلوة وتوفير المساعدات للنازحين من المخيم".وفي الختام، تم تقديم مذكرة بالمطالب.