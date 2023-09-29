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لبنان

بيان للجيش عن تحرير المخطوف بديع الحاج... هكذا تمّت العمليّة (صورة)

Lebanon 24
29-09-2023 | 05:30
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 28 / 9 / 2023، وبعد توافر معلومات عن إقدام أشخاص على خطف المواطن بديع الحاج من منزله في بلدة كامد اللوز - البقاع الغربي، نفذت وحدات عسكرية تدابير أمنية تضمنت عمليات دهم وتسيير دوريات وتركيز حواجز، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية لمديرية المخابرات التي تمكنت بنتيجتها من توقيف المواطن (ه.ح.) المخطِّط لعملية الخطف في خراج بلدة مجدل عنجر ـــ البقاع الغربي.
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كما نجحت مديرية المخابرات في تحرير المخطوف بتاريخ 29 / 9 / 2023 على الأوتوستراد العربي، وتم دهم منزل الموقوف في بلدة كامد اللوز وضبط أسلحة وذخائر حربية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
 
 
وكان "لبنان 24" أفاد في وقتٍ سابق، أنّ الجيش حرّر بديع الحاج من خاطفيه. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
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