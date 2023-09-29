Advertisement

لبنان

حادث سير في غزير... هذا عدد الجرحى

Lebanon 24
29-09-2023 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1112054-638315885674030609.jpg
Doc-P-1112054-638315885674030609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة الى مستشفى السان جون في جونية أصيبت جراء تعرضها لحادث سير  وقع في غزير-كسروان.
فيما تولت جهات اخرى نقل جريحتين اخرتين الى المستشفى.
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتّجاه السعديات بسبب حادث مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
29/09/2023 17:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
موته أحزن الكثيرين... تُوفي في حادث سير مروّع فلحقته طفلته بعد ساعات!
lebanon 24
29/09/2023 17:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد حبوش... وسقوط جرحى
lebanon 24
29/09/2023 17:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة أليمة: قذيفة "آر بي جي" اخترقت ملعب كرة قدم.. وهذا ما حدث بعدها!
lebanon 24
29/09/2023 17:00:35 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث

غزير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-09-29
09:51 | 2023-09-29
09:48 | 2023-09-29
09:45 | 2023-09-29
09:18 | 2023-09-29
09:15 | 2023-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24