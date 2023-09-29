حادث سير في غزير... هذا عدد الجرحى

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة الى مستشفى السان جون في جونية أصيبت جراء تعرضها لحادث سير وقع في غزير-كسروان.

فيما تولت جهات اخرى نقل جريحتين اخرتين الى المستشفى.