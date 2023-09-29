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لبنان
حادث سير في غزير... هذا عدد الجرحى
Lebanon 24
29-09-2023
|
05:38
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة الى مستشفى السان جون في جونية أصيبت جراء تعرضها لحادث سير وقع في غزير-كسروان.
فيما تولت جهات اخرى نقل جريحتين اخرتين الى المستشفى.
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