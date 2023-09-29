جامعة الروح القدس افتتحت "مركز الكتابة" لتحسين مهارات الطلاب

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نظمت جامعة الروح القدس- الكسليك احتفالاً افتتحت خلاله مركز الكتابة، بحضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والطلاب.وأشارت مديرة المركز الدكتورة باتريسيا زيلع إلى أنّ "مركز الكتابة قد تأسّس في الجامعة بهدف تلبية حاجات الطلاب، إذ، يشكّل مساحةً تسمح لهم بتحسين مهاراتهم الأكاديمية وصقل أسلوب كتابتهم، ويتيح لهم الفرصة كي يتعلموا كيفية التعبير عن أفكارهم بطريقة أكثر فعالية وأن يتلقوا آراء زملائهم، والأهم من ذلك كلّه، أن يتطوروا ليصبحوا كتّابًا متفوقين".من جهته، أعرب عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور بسكال دميان عن "سروره بافتتاح هذا المركز الذي يُترجم ثقافة التعاون والدعم بين الطلاب ويجمع بينهم ليخلق مجموعة من المتعلمين الذين يُلهمون ويمكّنون بعضهم.وقال:"لا بد من الإشارة إلى أنّ تأسيس المركز كان فكرة رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، فنشكره على رؤيته ودعمه".أما الأب هاشم فاعتبر أنّ "أهمية هذا المركز تكمن في خلق ثقافة يحتاجها طلابنا، وأحيانًا، الأساتذة في مجال الكتابة والمهارات الخاصة بها"، داعياً "الجميع، أساتذةً وطلابًا، إلى زيارة المركز والمشاركة في مختلف أنشطته، وعبّر عن إيمانه الكبير بـ "أهمية الكتابة لأنه عندما نكتب، نعبّر عن أنفسنا، ونحن بأمسّ الحاجة إلى ذلك".