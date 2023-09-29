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لبنان

حادث سير مروّع على أوتوستراد حبوش... وسقوط جرحى

Lebanon 24
29-09-2023 | 06:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط عدد من الجرحى في حادث سير مروّع على أوتوستراد حبوش.
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حادث سير

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