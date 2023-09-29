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لبنان

مخابرات الجيش تتسلم مطلق النار في اشكال صباح اليوم في عين الحلوة

Lebanon 24
29-09-2023 | 07:01
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سلّم قائد  الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ابو محمد فهد وبتعليمات من قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب، مطلق النار في الاشكال الذي وقع صباح اليوم عند سوق الخضر داخل المخيم المدعو احمد الاسدي الملقب بالقرع لمخابرات الجيش على حاجز درب السيم لاجراء المقتضى . 
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