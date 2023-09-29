القوة الفلسطينية المشتركة تنتشر في التعمير داخل عين الحلوة.. وإخلاء المدارس (صور)

بدأت القوة الفلسطينية المشتركة تنفيذ انتشارها في حي التعمير داخل مخيم عين الحلوة وسط اجواء ايجابية يرافقها ويواكبها في عملية الانتشار اعضاء القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الامني الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري.

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