القوة الفلسطينية المشتركة تنتشر في التعمير داخل عين الحلوة.. وإخلاء المدارس (صور)

بدأت القوة الفلسطينية المشتركة تنفيذ انتشارها في حي التعمير داخل مخيم عين الحلوة وسط اجواء ايجابية يرافقها ويواكبها في عملية الانتشار اعضاء القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد الامني الوطني الفلسطيني في اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري.
ونجحت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة بقيادة اللواء محمود العجوري في اتمام عملية نشر عناصرها في داخل مدارس الاونروا ومكتب مدير المخيم في حيي التعمير والبركسات في داخل عين الحلوة بعد انسحاب المسلحين التابعين لحركة "فتح" والجماعات الإسلامية المتشددة .
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"