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لبنان

عوده استقبل سفير مصر في زيارة وداعية

Lebanon 24
29-09-2023 | 08:03
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده  قبل ظهر  اليوم، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي في زيارة وداعية لقرب مغادرته لبنان.
 
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وكانت مناسبة للتباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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المطران

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