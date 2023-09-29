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لبنان

وديع الخازن: أمين معلوف أعاد إلى ذاكرتنا عظماءنا

Lebanon 24
29-09-2023 | 08:07
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عبّر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن عن" مشاعر الإعتزاز بانتخاب الروائي والأديب والمفكر اللبناني أمين معلوف أمينًا عاماً دائماً للأكاديمية الفرنسية، إحدى أرقى المؤسسات الثقافية في العالم".
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وقال في بيان: "إن أمتنا لا تفتقر إلى الكبار المُفعمين بروح الإستقامة، وقد أخذوا على عاتقهم أن يكونوا واسطة العقد في الصرح الحضاري البشري. أمين معلوف أعاد إلى ذاكرتنا عظماءنا الذين تصفهم ملحمة أوغاريت بالآلهة، وأحفادهم الروّاد في كل حقل، في مقدمتهم جبران، والنعيمة، والدبغي، والكبار الآخرون أمثال غسان تويني وشارل مالك".

وختم الخازن: "يوم انطلق معلوف إلى العالمية مُتدرّجًا في المواقع، كان يحمل معه شجاعته وثقافته وثقته بنفسه ورسالته التي أعادت إلى وجه لبنان ألقه، وجعلته، بمبدعيه، يسير مُجدّدًا نحو مقدمة الأمم، كوطن حضاري تلتمع فوق أحرفه إمارات المجد والعزّ. وإنني أدعو له بالنجاح الدائم في مراحل حياته المُقبلة التي نرجو، بل نثق بأنها ستكون مثمرة وهادفة دائمًا إلى خدمة الفكر الحرّ والفرنكوفونية والإنسانية بعامة".
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