إنقاذ سلحفاة بحرية قبالة شاطىء زوق مكايل!

أنقذت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بإشراف رئيس الوحدة سمير يزبك سلحفاة بحرية ضخمة تعرضت لاصابة اثر اصطدام مروحة زورق برأسها بحادث غير مقصود قبالة شاطئ زوق مكايل.



وقد باشرت العناصر العمل على هذه المهمة منذ ثلاثة أيام وتقديم الاسعافات اللازمة للسلحفاة.

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