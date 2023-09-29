بري عرض للاوضاع العامة مع بهية الحريري

استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري حيث تم عرض للاوضاع العامة وشؤونا مطلبية انمائية وتربوية .



والتقى بري الوزير السابق محمد فنيش وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

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