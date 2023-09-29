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لبنان

بري عرض للاوضاع العامة مع بهية الحريري

Lebanon 24
29-09-2023 | 08:35
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استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري حيث تم عرض للاوضاع العامة وشؤونا مطلبية انمائية وتربوية .
 
والتقى بري الوزير السابق محمد فنيش وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.
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