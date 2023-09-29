قوى الامن توضح ما حصل من اعمال شغب أمام سفارة أذربيجان

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"عند الساعة 17:00 من تاريخ 28-9-2023، وبعد أن تجمّع قرابة 1500 شخص، من ضمنهم سياسيون ورجال دين، أمام سفارة أذربيجان، للتّعبير عن غضبهم نتيجة الأحداث الجارية في منطقة ناغورنو كاراباخ، حصلت أعمال شغب تمثّلت برمي مفرقعات ناريّة وحجارة وعصيّ وعبوات زجاجيّة وأخرى تحتوي على مواد ملوّنة على عناصر قوى الأمن الدّاخلي.وبعد تزايد وتيرة أعمال الشّغب من قبل المتظاهرين حصل احتكاكٌ مع القوّة المنوط بها حماية مبنى السّفارة، لتعود الأمور الى نصابها بعد أن اضطرت إلى استعمال القنابل المسيّلة للدّموع. وليتكرّر السيناريو ذاته عند السّاعة 18:30 من التاريخ المذكور.نتج عن أعمال الشّغب إصابة ضابطَين و23 عنصرًا من جرّاء رمي المفرقعات والحجارة.إن قوى الأمن الداخلي حريصة كل الحرص على احترام حريّة التّعبير، شرط ألّا تُشكّل اعتداءً على حريّة الآخرين أو تعدٍّ على الأملاك العامّة أو الخاصّة. كما إن المادّة الأولى من القانون رقم 17 – تنظيم قوى الأمن الدّاخلي قد أناطت بهذه المؤسّسة حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وهي تهيب بالمواطنين احترام القانون والتّحلّي بروح المسؤوليّة".