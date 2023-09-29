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لبنان
ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
29-09-2023
|
09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89150 و89450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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