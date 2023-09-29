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لبنان
وزير الصحة يعلن تأمين مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى
Lebanon 24
29-09-2023
|
09:48
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بيان أعلن عن إجرائه سلسلة من الاتصالات المكثفة في الأيام الماضية لحل مسألة مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى، وقد تم تأمينها وفق التالي:
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- أحالت وزارة المالية إلى مصرف لبنان المركزي مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذه العام تجهيزا للبدء بعملية الدفع.
- يتم العمل حاليا بين وزارتي الصحة والمالية على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية وستحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي.
- بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الالف مليار ليرة لبنانية التي اقرت لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية.
بنتيجة ما سبق، يثمن الوزير الأبيض ما أبداه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي من تعاون لحل مسألة مستحقات غسيل الكلى، مؤكدا حرصه على "تسريع دفع مستحقات المستشفيات وفق الآليات المتفق عليها في فترة لا تتعدى ستة أسابيع من مهلة تقديم الفواتير".
وقال الدكتور الأبيض: "إن من أولى أولويات وزارة الصحة العامة تأمين مصلحة المريض وظروف علاجه وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستشفيات والأطباء، ولن تتهاون الوزارة في أي شكل من الأشكال مع أي جهة تطلب من المرضى تسديد فروقات مالية غير قانونية".
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