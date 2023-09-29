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لبنان

خلال تشييع أحد الأشخاص... إشكال وإطلاق نار داخل المدافن!

Lebanon 24
29-09-2023 | 10:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ خلال تشييع أحد الأشخاص داخل مدافن باب الرمل في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.
وفرّ مطلقو النار إلى جهّة مجهولة، فيما وصل الجيش إلى المكان، وفتح تحقيقاً بالحادثة.
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29/09/2023 21:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مدافن

باب الرمل

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