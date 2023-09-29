خلال تشييع أحد الأشخاص... إشكال وإطلاق نار داخل المدافن!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ خلال تشييع أحد الأشخاص داخل مدافن باب الرمل في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل إصابات.

وفرّ مطلقو النار إلى جهّة مجهولة، فيما وصل الجيش إلى المكان، وفتح تحقيقاً بالحادثة.