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لبنان

دعوة إلى أكبر مسيرة من جبيل الى عنايا في 14 تشرين الاول

Lebanon 24
29-09-2023 | 10:56
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للسنة الثالثة على التوالي، يتم التنظيم أكبر مسيرة وطنية ايمانية من جبيل الى مار شربل عنايا برعاية وحضور المطران ميشال عون راعي أبرشية جبيل المارونية وبمشاركة قدس الأباتي طنوس نعمه رئيس دير مار مارون عنايا.
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وككل عام، لقد تم تأمين كافة المواصلات ذهاباً واياباً مجاناً لكافة المناطق اللبنانية.
وتنطلق المسيرة من حبوب - جبيل قرب مدرسة راهبات ال Saints Cœurs عند الساعة الثالثة من بعد الظهر وتختتم بالذبيحة الالهية الساعة 9 ليلاً، حيث تحييها المرنمة كارلا رميا وجوقة الصوت العتيق.
وسوف يتم استقبال المؤمنين على وقع النشيد الوطني بمواكبة الصليب الأحمر اللبناني والكشاف الماروني وكاريتاس وبلدية جبيل والدفاع المدني مع تغطية اعلامية شاملة.
وقد بادر المؤمنون من كافة الأديان والطوائف من لبنان وخارج لبنان للتبرع بالمياه والشموع وكافة التفاصيل المتعلقة لوجستياً بالمسيرة.
 

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