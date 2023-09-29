حاولوا التسلل إلى لبنان.. كم بلغ عدد السوريين الذين أوقفهم الجيش؟ (صور)

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:



في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1300 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.

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