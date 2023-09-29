مصادرة كبيرة.. حيوانات "تهرّب" عبر المعابر غير الشرعية!

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في منشور على تطبيق "أكس"، الى "مصادرة كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية، تحت إشراف القضاء المختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة".

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