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لبنان

مصادرة كبيرة.. حيوانات "تهرّب" عبر المعابر غير الشرعية!

Lebanon 24
29-09-2023 | 11:40
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أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في منشور على تطبيق "أكس"، الى "مصادرة كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية، تحت إشراف القضاء المختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة".
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