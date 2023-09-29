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لبنان
قطر طرحت إسمين للرئاسة.. هذا ما كشفه مصدر سياسي
Lebanon 24
29-09-2023
|
12:57
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أفاد مصدر سياسي لـ "الجديد" أن القطري عرض اسمين الاول العماد جوزاف عون والثاني اللواء الياس البيسري.
ولكن المصدر شكك في وجود غطاء خماسي لما تطرحه الدوحة، فمصالح قطر تختلف عن أي رؤية أخرى في الخماسية.
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