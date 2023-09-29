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لبنان

في النبعة.. وفاة ابنة العامين بعد سقوطها من مبنى مؤلف من خمس طوابق

Lebanon 24
29-09-2023 | 14:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفلة سورية تبلغ من العمر عامين من مبنى سكني مكوّن من 5 طوابق في منطقة النبعة ما أدى إلى وفاتها. 
 
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