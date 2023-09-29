اختفى لـ4 أيّام في طرابلس... الدفاع المدني خلع باب منزله وهذا ما تبيّن

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المدعو "س.ن" داخل منزله في منطقة ساحة النجمة - طرابلس بالقرب من محمصة الاندلس، بعد اختفائه لـ ٤ ايام.



وبعد تبليغ القوى الامنية، توجه عناصر الدفاع المدني الى المكان وتم خلع باب المنزل وعثر على الرجل المذكور فاقداً الوعي على الارض وهو على قيد الحياة.

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