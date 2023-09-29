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لبنان

اختفى لـ4 أيّام في طرابلس... الدفاع المدني خلع باب منزله وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
29-09-2023 | 14:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المدعو "س.ن" داخل منزله في منطقة ساحة النجمة - طرابلس بالقرب من محمصة الاندلس، بعد اختفائه لـ ٤ ايام.

وبعد تبليغ القوى الامنية، توجه عناصر الدفاع المدني الى المكان وتم خلع باب المنزل وعثر على الرجل المذكور فاقداً الوعي على الارض وهو على قيد الحياة. 
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