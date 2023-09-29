الحكمة يفوز على الزمالك ويضرب موعداً مع بيروت في نهائي سلة الدوحة

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ضرب نادي الحكمة بيروت حامل اللقب موعداً مع مواطنه بيروت فيرست كلوب في المباراة النهائية لبطولة الدوحة القطرية الدولية الثانية في كرة السلة، والتي ستقام في تمام التاسعة الا ربعاً مساءً السبت.ويأتي تأهّل الحكمة للمباراة النهائية بعد تخطيه الزمالك المصري 68 - 61، وذلك في ثاني مباراتي الدور نصف النهائي، والتي اجريت بينهما مساء اليوم في صالة نادي الغرافة قرب الدوحة.وتقدم الزمالك بفارق سبع نقاط 43 - 36 قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الثالث، مستفيداً من هجمات مرتدة سريعة، بعد سيطرة لبنانية في الشوطين الاولين؛ الا ان الحكمة رد بقوة في بداية الشوط الرابع الاخير بتسجيل تسع نقاط نظيفة، وسط تألق من الليبي محمد السعدي والاميركي كليف الكسندر (هداف المباراة تسجيلاً وصاحب افضل سجل في المتابعات) وباسل حرفوش وعزيز عبد المسيح.وسدد صانع الالعاب رودريغ عقل ثلاثية قاتلة قضى بها على آمال الفريق القاهري، لتنفجر المدرجات اللبنانية فرحاً وسط حضور 1500 مشجع لبناني، مقابل 400 مشجع ارتدوا اللباس الابيض التقليدي لنادي الزمالك.