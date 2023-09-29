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لبنان

ميقاتي تابع حريق بقاعصفرين وهذا ما تبلغه من خطار

Lebanon 24
29-09-2023 | 16:38
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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مدير الدفاع المدني ريمون خطار أعمال اخماد الحريق الذي اندلع في بلدة بقاعصفرين وكاد يتمدد الى مساحات الصنوبر في حرش البلدة.
 
 
وافاد خطار انه تمت محاصرة النيران وتتم حاليا عملية تبريد المنطقة التي اندلع فيها الحريق.
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