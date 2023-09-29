ميقاتي تابع حريق بقاعصفرين وهذا ما تبلغه من خطار

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مدير الدفاع المدني ريمون خطار أعمال اخماد الحريق الذي اندلع في بلدة بقاعصفرين وكاد يتمدد الى مساحات الصنوبر في حرش البلدة.

وافاد خطار انه تمت محاصرة النيران وتتم حاليا عملية تبريد المنطقة التي اندلع فيها الحريق.