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لبنان

باسيل ينشط حزبياً... ولقاء رابع مع صفا منذ ١٤ حزيران

Lebanon 24
29-09-2023 | 22:35
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كتب علي ضاحي في "الديار": تكشف الاوساط البرتقالية لـ"التيار"، ان النائب جبران باسيل يزور اليوم السبت زحلة ويلتقي سيزار معلوف وميريام سكاف ونقولا فتوش ويشارك في عشاء لهيئة التيار في زحلة يحضره الرئيس عون ايضاً بينما يكمل جولته في اتجاه بعلبك الاحد وستكون جولته في بعلبك حزبية ودينية وشعبية ولن يكون له لقاءات سياسية مباشرة.
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وتكشف الاوساط لـ"الديار" عن الزيارة الـ11 خلال ولايتين، وستكون الزيارة رقم 11 بعد زحلة وبعلبك الى طرابلس في 12 تشرين الاول الجاري.
وتشير الى ان الزيارات هي للتواصل بين باسيل والقاعدة الشعبية، وهي نشطت اخيراً بعدما حالت الظروف السياسية والامنية من احداث 17 تشرين الاول الى انتشار وباء كورونا وما خلفته من تباعد بين "التيار" قيادة وقاعدة.
التواصل بين حزب الله و"التيار" متواصل على مستوى اللجنة المشتركة في ملف اللامركزية الادارية والمالية وهي تتابع بدقة كل التفاصيل.
اما على المستوى السياسي، فالتواصل الهاتفي مستمر بين باسيل ومسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا. وتكشف ايضاً عن حصول لقاء مباشر رابع بين باسيل وصفا في ميرنا الشالوحي منذ جلسة 14 حزيران النيابية الرئاسية.
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