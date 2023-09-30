إشكال وإطلاق عيار ناري قرب أحد المطاعم في طرابلس.. إليكم السبب

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وقع اشكال بين كلّ من المدعو "ب.ب" و "م.ب" في محلة مشروع محرم في طرابلس خلف مطعم kfc ليتطور الى اقدام الاول على ضرب الاخير بمسدس ثم إلى إطلاق عيار ناري في الهواء ليفر بعدها الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم ان السبب هو اشكال فردي بين الطرفين.