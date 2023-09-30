Advertisement

لبنان

"البذخ الانتخابي" يتسلل الى نقابة المحامين مع قرب استحقاق تشرين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-09-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1112270-638316590506045432.jpg
Doc-P-1112270-638316590506045432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشتد حماوة المعركة الإنتخابية في نقابة المحامين مع إقتراب استحقاق دورة تشرين الثاني، حيث تسري مداولات بين النقباء السابقين والحكماء في النقابة عن ضرورة البحث الجدي في إدخال مادة إضافية في النظام الإنتخابي لنقابة المحامين من ناحية الصرف الإنتخابي، بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة الإفراط في الإنفاق الإنتخابي الى حد أفقد المعركة الإنتخابية رونقها وحضارتها وتاريخها العريق.
Advertisement
وبحسب المعلومات المتداولة فان أحد المرشحين يتباهى في مجالسه الخاصة أنه يرصد ميزانية مالية تصل الى حوالى مليون ونصف مليون دولار من أجل الفوز في الإنتخابات المقبلة.
ولفت المصدر الى أن هذا الإتفاق يظهر جلياً من خلال تسديد إشتراكات مجموعات كبيرة من المحامين، إضافة الى تسديد ما تبقى من دفعات التأمين الصحي عن عدد آخر من المحامين في الشهرين الماضيين، ناهيك عن ظاهرة دعوات العشاء والغداء الفضفاضة التي يتبعها معظم المرشحين، في مقابل الغياب شبه التام للندوات المهنية والأكاديمية عن حملات المرشحين الإنتخابية .
المصدر ختم بأنه "في القريب العاجل سيتم وضع حد لهذه المظاهر التي لا تليق بالمهنة وأربابها، من خلال مواد قانونية ملزمة للجميع".



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:06 | 2023-09-30
04:00 | 2023-09-30
03:53 | 2023-09-30
03:51 | 2023-09-30
03:48 | 2023-09-30
03:42 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24