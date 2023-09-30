"البذخ الانتخابي" يتسلل الى نقابة المحامين مع قرب استحقاق تشرين

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تشتد حماوة المعركة الإنتخابية في نقابة المحامين مع إقتراب استحقاق دورة تشرين الثاني، حيث تسري مداولات بين النقباء السابقين والحكماء في النقابة عن ضرورة البحث الجدي في إدخال مادة إضافية في النظام الإنتخابي لنقابة المحامين من ناحية الصرف الإنتخابي، بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة الإفراط في الإنفاق الإنتخابي الى حد أفقد المعركة الإنتخابية رونقها وحضارتها وتاريخها العريق.وبحسب المعلومات المتداولة فان أحد المرشحين يتباهى في مجالسه الخاصة أنه يرصد ميزانية مالية تصل الى حوالى مليون ونصف مليون دولار من أجل الفوز في الإنتخابات المقبلة.ولفت المصدر الى أن هذا الإتفاق يظهر جلياً من خلال تسديد إشتراكات مجموعات كبيرة من المحامين، إضافة الى تسديد ما تبقى من دفعات التأمين الصحي عن عدد آخر من المحامين في الشهرين الماضيين، ناهيك عن ظاهرة دعوات العشاء والغداء الفضفاضة التي يتبعها معظم المرشحين، في مقابل الغياب شبه التام للندوات المهنية والأكاديمية عن حملات المرشحين الإنتخابية .المصدر ختم بأنه "في القريب العاجل سيتم وضع حد لهذه المظاهر التي لا تليق بالمهنة وأربابها، من خلال مواد قانونية ملزمة للجميع".