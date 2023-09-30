وزير البيئة يحذّر: ارتفاع كبير في مؤشر خطر الحرائق اليوم

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر حسابه على منصة "إكس": "يشهد اليوم ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا".



وقال ياسين: "يساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتيا لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق اخرى".



وأوضح أنه "من اهم الخطوات الأساسية والارشادات التي يجب على المواطنين أخذها في الاعتبار لتفادي الحرائق:



- عدم إشعال النيران في الهواء الطلق لأي سبب من الاسباب، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية وحرق الأعشاب اليابسة.



- التخلص من السجائر او الفحم او أي مواد أخرى قابلة للاشتعال بشكل مسؤول ونظيف وآمن.



- ابلاغ الدفاع المدني والجهات المختصة عن أي تصاعد لدخان أو حريق على الفور".

يشهد اليوم ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا.



ويساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتيا لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم… pic.twitter.com/OvT5kE49fB — Nasser Yassin (@nasseryassin) September 30, 2023 Advertisement