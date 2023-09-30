وزير البيئة يحذّر: ارتفاع كبير في مؤشر خطر الحرائق اليوم

يشهد اليوم ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا.
ويساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتيا لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم… pic.twitter.com/OvT5kE49fB
— Nasser Yassin (@nasseryassin) September 30, 2023
يشهد اليوم ارتفاعا كبيرا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا.
ويساهم الطقس الجاف وانخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتيا لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع، كما شهدنا امس في اقليم… pic.twitter.com/OvT5kE49fB