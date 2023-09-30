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لبنان

نصائح لـ" التيار": لا مبرر للهجوم على الجيش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-09-2023 | 01:30
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يستمر "الكباش" السياسي والاعلامي بين "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل من جهة وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون من جهة اخرى، وذلك على خلفية المعركة الرئاسية .
وبحسب مصادر مطلعة "فإن نصائح عدة وجهت الى قيادة "التيار" بعدم الهجوم على الجيش وقائده في قضية النازحين السوريين تحديدا، لان الجيش، حضورا ومعنويات، يجب أن يبقى متيناً في هذه اللحظة الامنية الحساسة".
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وترى المصادر "ان باسيل الذي يظن انه يربح سياسيا على عون في حال نجح بتحويله الى طرف، سيخسر من دون ادنى شك على الصعيد الشعبي، لان الالتفاف حول الجيش في هذه المرحلة كبير جدا وتحديدا في الشارع المسيحي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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