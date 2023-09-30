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لبنان

نائب "لا يتابع"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-09-2023 | 01:45
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تبيّن أن بعض نواب التغيير لا يتابعون تصريحات الأطراف السياسية التي يتحالفون معها تحديداً في ملف الإنتخابات الرئاسية.

وبحسب المصادر، فإن أحد هؤلاء النواب كان غافلاً عن موقف حزب "القوات اللبنانية" المرتبط بالحوار بين الجلسات، علماً أنه يتبنى الطرح نفسه، ولكن من دون متابعة موقف حلفائه.
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مصادر سياسية علقت على هذا الأمر بالقول: "تقاطع بين أطراف لا تنسيق بينها.. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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