هذا ما سجّله سعر صرف الدولار صباح اليوم!

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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت ما بين 89100 و89400 للدولار الأميركي الواحد.تجدر الإشارة إلى أن هذه التسعيرة هي التي أقفل عليها سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس .