باسيل بدأ جولته في زحلة

استهل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في زحلة المقررة اليوم وغدا إلى محافظة بعلبك الهرمل، بزيارة دارة النائب السابق سيزار المعلوف الذي أقام مأدبة إفطار على شرفه.



جرى ذلك في حضور النائب سليم عون، النائبين السابقين إميل رحمة وشانت جانجنيان، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، يوسف المعلوف، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب، رئيس هيئة قضاء زحلة في التيار ابراهيم احمراني ومساعده الياس بخاش، رجل الأعمال فادي الصيّاح وعامر الصبوري، عائلة سيزار المعلوف، فاعليات المنطقة والوفد المرافق.

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