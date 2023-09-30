الجميل زار جناح جبران خليل جبران في كاليفورنيا

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يستمر النائب نديم الجميّل بجولته الأميركية، التي يقوم بها للقاء أبناء الجالية بدعوة من الهيئة الإغترابية في حزب الكتائب.وزار الجميّل جناح جبران خليل جبران حيث وضعت الجامعة الثقافية في العالم تمثالًا له، في المكتبة العامة المركزية في كاليفورنيا، والتقى المسؤولين فيها الذين أكدوا له مدى تأثير الثقافة اللبنانية في الولايات المتحدة والعالم بأسره بفضل جبران والمفكرين اللبنانيين الذي أثروا مكتبات العالم بعلمهم وأدبهم وفكرهم وثقافتهم.كما زار الجميّل خلال الجولة،غرفة الطوارىء الأمنية لشرطة لوس أنجلس واطلع من المسؤولين عنها على كيفية العمل لحماية الولاية وأبنائها والمقيمين فيها وزائريها.