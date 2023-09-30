Advertisement

لبنان

الجميل زار جناح جبران خليل جبران في كاليفورنيا

Lebanon 24
30-09-2023 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1112307-638316678274384731.png
Doc-P-1112307-638316678274384731.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر النائب نديم الجميّل بجولته الأميركية، التي يقوم بها للقاء أبناء الجالية بدعوة من الهيئة الإغترابية في حزب الكتائب.

 وزار الجميّل جناح جبران خليل جبران حيث وضعت الجامعة الثقافية في العالم تمثالًا له، في المكتبة العامة المركزية في كاليفورنيا، والتقى المسؤولين فيها الذين أكدوا له مدى تأثير الثقافة اللبنانية في الولايات المتحدة والعالم بأسره بفضل جبران والمفكرين اللبنانيين الذي أثروا مكتبات العالم بعلمهم وأدبهم وفكرهم وثقافتهم.
Advertisement

 كما زار الجميّل خلال الجولة،غرفة الطوارىء الأمنية  لشرطة لوس أنجلس واطلع من المسؤولين عنها على كيفية العمل لحماية الولاية وأبنائها والمقيمين فيها وزائريها.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-09-30
04:30 | 2023-09-30
06:18 | 2023-09-30
05:37 | 2023-09-30
05:10 | 2023-09-30
04:48 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24