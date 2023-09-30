لبنان يشارك في "أولمبياد غيتار"... وميكايليان يحصد ميدايلة ذهبية

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حاز الموسيقار وعازف الغيتار مكرديج ميكايليان، الذي مثّل لبنان وأرمينيا في مهرجان Guitar Olympiad 2023-volos ، باعتباره سفيراً لليوم العالمي للغيتار، على الميدالية الذهبية.شارك في الحفل أو "المهرجان" الأول من نوعه الذي أُقيم في اليونان وسيصبح تقليداً سنوياً ، أكثر من 2000 شخص، فاستمتعوا بمقطوعات موسيقية كلاسيكية على الغيتار، حملتهم الى عالم الموسيقى الراقي.ونُشر على موقع "غيتار أولمبياد": "ميكايليان عازف بارع ، وهو صانع لتاريخ جديد للغيتار في لبنان وأرمينيا وكل دول العالم". وبذلك تعتبر هذه الميدالية إنجاز لبناني جديد، فارتفع إسم لبنان عالياً وهذه المرّة من باب الموسيقى الكلاسيكية والعزف على آلة الغيتار".