الجيش يفجر قنبلة في جبل البداوي.. إليكم التفاصيل

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عمل خبير عسكري في الجيش على تفجير قنبلة في منطقة جبل البداوي وذلك لتعثر نقلها من المكان وقد سمع دوي انفجارها في اجاء المنطقة والجوار، ولفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعملت وحدات الجيش على ضرب طوق امني مكان وجود القنبلة ومنعت المارين من الاقتراب.يذكر ان القنبلة كانت ألقيت من قبل احد الاشخاص ليل امس الجمعة و هو ملقب "بالطحش" من دون ان تنفجر ليتم توقيفه من قبل القوة الامنية المشتركة داخل مخيم البداوي وتسلميه لاحقاً الى مخابرات الجيش.