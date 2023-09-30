حريق نفايات نيرانه تطال سيارات في وادي خالد.. وهذا ما فعله الأهالي

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اندلع حريق اكوام من النفايات في منطقة وادي خالد عند جسر قمار في منطقة البقيعة، وقد امتدت النيران لتطال عدة سيارات مركونة إلى جانب الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".‎وقد سارع الاهالي الى المكان لمحاولة إخماد النيران التي لاتزال مُشتعلة.