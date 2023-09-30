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لبنان

استعدوا للمنخفض الأول.. "إلياس" من اليونان إلى لبنان والأمطار ستشتد في هذا الموعد

Lebanon 24
30-09-2023 | 04:48
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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى ان المنخفض "إلياس" سيتمدد في تركيا مشبعاً برطوبة البحر الأسود، على ان يبدأ تأثيره على ساحل سوريا ولبنان اعتباراً من ظهر الاحد بأمطار متفرقة (غير شاملة) تشتد مساء مع نسبة صواعق تصل الى 65% وتساقط للبرد، وينحسر قبل ظهر الاربعاء.
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الحصة الاولى من الهطولات: ساحل سوريا والخط الساحلي اللبناني من الدامور نحو طرابلس مع الجبال الغربية.

ولفت إلى ان المنخفض Elias سيغرق شمال تركيا ومناطق عديدة منها بالفيضانات والسيول في الساعات المقبلة، والعواصف الثلجية في جبال القوقاز في جورجيا وشمال تركيا، معتبرا انه المنخفض الاول الذي سيضرب لبنان لهذا الموسم.

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